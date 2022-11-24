2022/11/24 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - البصرة

حصلت (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، على بعض اسعار احالات الارصفة المقرنصة من قبل حكومة البصرة.

وتمكن فريق (بغداد اليوم) من الحصول على وثائق داخل ديوان محافظة البصرة تكشف أسعار المشاريع والاحالات للارصفة المقرنصة من قبل جكومة البصرة.واضاف الفريق أنه "بعد جهد كبير تم جمع الوثائق، ليتم وضعها امام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".وتتكفل (بغداد اليوم ) بحق الرد من قبل ديوان محافظة البصرة بشأن هذه الوثائق وما سوف ينشر لاحقاً بذات الصدد عن الارصفة المقرنصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تنفرد بكشف بعض اسعار احالات الارصفة المقرنصة من قبل حكومة البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تنفرد بكشف بعض اسعار احالات الارصفة المقرنصة من قبل حكومة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).