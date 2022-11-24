بينها الفساد.. الزراعة النيابية تؤشر عقبات بناء سد على شط العرب

2022/11/24 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مستشار لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب عادل المختار، اليوم الخميس، عن أبرز العقبات التي تواجه بناء سد على شط العرب لدفع اللسان الملحي في البصرة.

وقال المختار لـ(بغداد اليوم)، إن "قضية بناء السد على شط العرب لا تزال طور الدراسة كما توجد مخاوف من حصول شبهات فساد في حال باشرت اعمال انجاز هذا المشروع".

واضاف، أن "الحكومات السابقة لم تعطي أهمية لهذا المشروع بسبب وجود وفرة مائية تدفع اللسان عن البصرة لذلك لم يتم العمل على مشروع السد".

وأشار المختار الى أن "بناء السد يحتاج الى وقت طويل في حين تعمل وزارة الموارد المائية على وضع حلول سريعة لمعالجة اللسان الملحي في ظل عدم وجود وفرة مائية تعالج هذه المشكلة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عن قرب حسم الـجـدل بـشـأن تشييد سـد ملاحي على شط العرب لإيقاف مشكلة تقدم المد الملحي، كونه ضمن أهم توجهات البرنامج الحكومي، فيما كشف عن مساع لتشييد سدود حصاد مياه الأمطار بمناطق عدة في البلاد.

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