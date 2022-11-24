الداخلية تؤكد عدم وجود استثناءات للقبول بدورة 28 في المعهد العالي

2022/11/24 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عدم وجود استثناء لاي متقدم من شرط العمر للقبول بدورة 28 المعهد العالي للتطوير الامني والاداري.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "المكتب الإعلامي لوزير الداخلية ترده العديد من المناشدات بشأن الاستثناء من شرط العمر للقبول بدورة 28 المعهد العالي للتطوير الامني والإداري"، مبينا أن "موضوع الاستثناء يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لوزارة الداخلية".

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