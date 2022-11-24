 هيئة الاستثمار تؤكد الانفتاح على الاستثمارات المحلية والاجنبية

2022/11/24 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكدت هيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، عن توجه حكومي للنهوض بالواقع الاستثماري في العراق.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين في بيان إن "واحدة من ابرز توجهات الهيئة في المرحلة الحالية والقريبة هو الانفتاح على الاستثمارات المحلية والاجنبية المتاحة في قطاعات مختلفة والوقوف على ابرز مسببات التلكؤ".

واضاف انه "يلتقي يوميا بعشرات المستثمرين ورجال الاعمال والشركات الراغبة بالاستثمار ويطلع على ابرز ما يواجهونه من اشكالات ، في محاولات لتذليل تلك العقبات من خلال التنسيق المباشر مع دوائر الدولة المعنية بالعملية الاستثمارية" .

واكد ان "النهوض بالواقع الاستثماري للعراق هو واحد من ابرز توجهات الحكومة والهيئة"، مبينا ان "ادارة الهيئة تعمل على ذلك بكل قوة وشفافية الأمر الذي ينعكس ايجابا على الساحة الاقتصادية ويسهم بتحريك عجلة الاقتصاد" .

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