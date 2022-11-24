مبادرة من الاتحاد للطيران تقدم لمحة عن مستقبل أكثر استدامة للسفر الجوي

2022/11/24 | 14:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدف الاتحاد للطيران إلى قيادة الاستدامة في مجال الطيران من خلال برنامج يسمى "جرينلاينر".

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