الاستخبارات تحبط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب الانبوب في عدة محافظات

2022/11/24 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، إحباط عمليتين لسرقة النفط وضبط 10 مواقع نفطية و 22 عجلات تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاتة واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظات عدة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط 10 مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".

وأضافت أنه "تم العثور بداخل المواقع على خزانات نفطية مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعيه ضمن محافظة بغداد ومحافظة البصرة وكركوك والانبار".

وفي سياق اخر، اشارت الخلية الى أنه "تمكنت المفارز ذاتها من إحباط عمليتين سرقة النفط من خلال ثقفب احد الانابيب الناقلة للنفط ضمن محافظة البصرة، وضبط 22 عجلات مخالفة ضمن محافظات البصرة وبغداد وكركوك والانبار وميسان وذي قار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وديالى".

وتابعت أن "تم التعامل معها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاكمال الأوراق التحقيقية".

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