وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية للمتاجرين بالمشتقات النفطية

2022/11/24 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أحباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب الانبوب الناقل وضبط 10 مواقع نفطية و22 عجلات تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة.

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