تسلقوا الى شقته.. اعتقال 3 متهمين سرقوا جارهم 57 مليوناً في القادسية

2022/11/24 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة محافظة القادسية، اليوم الخميس، القاء القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في المحافظة.

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