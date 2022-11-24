عاصفة شديدة في السعودية تتسبب بتعليق الدراسة وإغلاق الطرق إلى مكة

2022/11/24 | 15:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض,-(أ ف ب) – هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية الخميس ما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام سعودية.وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن “إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار”.وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل […]

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