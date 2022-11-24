مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش قمع الاحتجاجات في إيران

2022/11/24 | 15:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العاصمة الايرانية طهران في 11 تشرين الأول/اكتوبر 2022 © اف ب عطا كيناري جنيف (أ ف ب) – يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس القمع الدامي للتظاهرات التي تهزّ إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلد.وتعقد دول المجلس الـ47 […]

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