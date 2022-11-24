تحديد عقوبة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لإجراءات السلامة

2022/11/24 | 15:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الالتزام بموضوع شروط السلامة نسبي.

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