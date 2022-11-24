المالكي يؤكد ضرورة دعم الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية وتحديد اولوية المشاريع

2022/11/24 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي في مكتبه اليوم ، محافظي بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى والقادسية وبابل وديالى.



وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بسبل الأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات المذكورة ، وأهم التحديات التي تعترض عمل الحكومات المحلية والدوائر المرتبطة بها ، كذلك أهمية تحديد الأولويات للمشاريع المختلفة.



وأكد سيادته على اهمية دعم الحكومات المحلية من قبل الحكومة الاتحادية وتقديم الدعم المطلوب لتلبية طلبات أبناء المحافظات ، كذلك على القوى السياسية توفير بيئة ساندة لهذا التوجه من خلال الدعم السياسي داخل مجلس النواب ودعم التشريعات التي لها مساس بمطالب المواطن .

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