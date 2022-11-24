في 2030.. العراق لن يستطيع سداد رواتب موظفيه بتصدير 10 ملايين برميل نفط يوميا

2022/11/24 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رأى وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، اليوم الخميس، أن تصدير العراق لـ 10 ملايين برميل نفط يوميا لن يكفي لسداد رواتب الموظفين في 2030.

وقال الخطيب في تغريدة في تويتر تابعتها (بغداد اليوم) إن "انتاج عشرة ملايين برميل نفط يومياً لن تكفي لسداد رواتب دولة للموظفين الحكوميين في 2030، إذا استمر السياق بذات الفلسفة في إدارة الدولة".

وأضاف انه" فضلاً عن توفير خدمات لمجتمع يعتقد بالدعم الحكومي لكل شيء"، مؤكدا ضرورة "احداث ثورة معرفية صادمة وصولة إصلاحية مؤلمة ومكافحة الشعبوية والاشتراكية"، منوها الى "عدم وجود إصلاح ترفي".

ووفق دراسة اقتصادية ان العراق الأعلى عالميا في عدد موظفي القطاع العام بنسبة عاملين في القطاع الحكومي بلغت 37% بين مجموعة دول شملتها الدراسة، إذ يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين، دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام.

ووفقا للدراسة حلت السعودية بالمرتبة الثانية بنسبة 35.3% في عدد الموظفين إلى اليد العاملة، تليها الصين بنسبة 28%، وشملت الدراسة 12 دولة.

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