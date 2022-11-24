2022/11/24 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من النادر جدا أن يسجل لاعب كرة قدم هدفا في مباراة بكأس العالم ويرفض الاحتفال، وهذا ما حدث بالفعل، الخميس، في مواجهة الكاميرون وسويسرا بدور المجموعات في مونديال قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقطة نادرة في مونديال قطر.. مهاجم يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى بلده الأصلي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقطة نادرة في مونديال قطر.. مهاجم يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى بلده الأصلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).