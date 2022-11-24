وزارة العدل تصدر قرارت بعزل 10 ‏موظفين ‏لارتكابهم مخالفات قانونية

2022/11/24 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن صدور ‏عقوبة ‏العزل بحق (10) ‏موظفين لارتكابهم مخالفات ‏قانونية.وذكر بيان لإعلام الوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “الوزارة أصدرت قراراً بعزل الموظفين من […]

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