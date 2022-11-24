"7 ملايين برميل يوميا".. هل بامكان العراق تحقيق القفزة النفطية؟

2022/11/24 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساءل موقع "أويل برايس" الأمريكي

المتخصص بأخبار النفط والطاقة عما إذا

كان بمقدور العراق القيام بـ"قفزة

هائلة" وتحقيق زيادة كبيرة بنتاجه

النفطي ليصل الى 7 ملايين برميل يوميا

بحلول العام 2027، وتحدي اله

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