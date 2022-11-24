2022/11/24 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن تنفيذها عمليات ضبط لـ"مخالفات ووصولات وهمية ورشوة" في دائرتي الماء والصحة في الديوانية.

وقالت الدائرة في بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق الديوانية، الذي انتقل إلى دائرة الماء في المحافظة، تمكن بعد تدقيق أوليات مناقصة بقيمة (5,000,000,000) دينار، من كشف وجود مخالفة لشروط التجهيز والكشف التخميني المعد من قبل دائرة ماء الديوانية؛ بعدها الجهة المستفيدة"، مبينة أن "من ضمن فقرات المناقصة تجهيز مادة الشب بمبلغ (1,000,000,000) دينار خلافا للمواصفات المطلوبة".

وفي عملية منفصلة في الدائرة ذاتها، أفادت الدائرة أن "الفريق رصد عمليات صرف مكافآت وإيفادات بمبلغ (233,000,000) دينار تم صرفها خلافا للقانون بموجب وصولات وهمية"، لافتة إلى أن "معاملات الصرف المختلفة تعود لسنوات سابقة".

وأوضحت أن "الفريق ضبط موظفا في دائرة صحة الديوانية - شعبة اللجان الطبية بالجرم المشهود متلبسا بتسلم الرشوة من أحد المراجعين"، منوهة بأن "المتهم قام بمساومة المراجع؛ لدفع الرشوة لقاء إنجاز معاملة شقيقته المعاقة".

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