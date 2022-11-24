بورصة العراق تنخفض وتتداول اربعة مليارات دينار

2022/11/24 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الخميس، تنظيم خمس جلسات تداول بقيمة تجاوزت اربعة مليارات دينار.

وذكر اعلام السوق في بيان ن "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغت أكثر من (3) مليار سهم".

وأضاف، أن "قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليار دينار"، مبينا أن "مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع اغلق على (591.33) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (590.60) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.12%) عن اغلاقه في اول الجلسة".

و نفذت خلال الأسبوع "أكثر من (3000) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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