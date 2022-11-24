النزاهة تكشف مخالفات في تجهيز مواد بـ5 مليارات دينار لدائرة ماء الديوانية

2022/11/24 | 16:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكَّن بعد تدقيق أوليات مُناقصةٍ بقيمة (5,000,000,000) دينارٍ.

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