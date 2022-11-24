2022/11/24 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة سومو تنفي عمليات تهريب النفط الخام من خور الزبير أولاً على المسلة.

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