المسلة تتابع كأس العالم: صافرة البداية تنطلق من مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية

2022/11/24 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الخميس 24 تشرين الثاني 2022 صافرة البداية تنطلق من مباراة أوروغواي...

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