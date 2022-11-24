الكشف عن جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني في واسط

2022/11/24 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الخميس، عن جريمة قتـل غامضة وتلقي القبض على الجاني في ناحية واسط الدجيلي.

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