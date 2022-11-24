وسط مخاوف من خنق الحريات بالعراق.. قانون جرائم المعلوماتية يثير جدلا

2022/11/24 | 16:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قانون جرائم المعلوماتية في العراق جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إنهاء مجلس النواب قراءته الأولى، وانقسمت آراء العراقيين بين متخوف من إقراره، ومؤيد له لمراقبة محتوى النشر.

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