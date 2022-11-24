باكستان تعين قائداً جديداً للجيش

2022/11/24 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيس سنت عغ ة سعُيّـن الجنرال سيد عاصم منير قائداً جديداً لهيئة الأركان العامة في باكستان، وهو منصب مهم في هذه الجمهورية التي تملك السلاح النووي، على ما أعلنت الحكومة الباكستانية، الخميس.واختار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الجنرال منير «باستخدام صلاحياته الدستورية»، حسبما كتبت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب في تغريدة.ولا يزال يتعيّـن على الرئيس عارف علوي الموافقة على هذه التسمية.



وعلوي عضو الحزب المعارض «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان.ويحلّ الجنرال منير، المسؤول حالياً عن إمدادات الجيش الباكستاني والنقل، مكان الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي سيتقاعد بعدما قاد هيئة الأركان منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.وتولى الجنرال منير سابقاً رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية.



وأُقيل من هذا المنصب في عام 2019 بعد ثمانية أشهر فقط على تسميته، بناءً على طلب عمران خان الذي كان حينها رئيساً للحكومة، وفق وسائل الإعلام المحلية.ويتمتّع الجيش الباكستاني بنفوذ كبير على الحياة السياسية الباكستانية، خصوصاً أنه كان في السلطة لأكثر من 37 عاماً منذ استقلال باكستان في عام 1947.وشهدت باكستان البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، ما لا يقلّ عن ثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة وما يوازيها تقريباً من محاولات انقلاب فاشلة.وتشهد باكستان اضطرابات منذ تولى شريف السلطة في نيسان/ إبريل خلفاً لعمران خان الذي أطاحت به مذكرة حجب ثقة بعدما خسر دعم الجيش الذي اتهم بالمساهمة في وصوله إلى السلطة في 2018.

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