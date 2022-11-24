العرض الأضخم في العالم .. عرض ضخم من نادي النصر السعودي لـرونالدو

2022/11/24 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة Marca الإسبانية إن نادي النصر السعودي سيستغل فسخ العقد بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ليقدم له عرضا مغريا يتضمن راتبا سنويا سيجعله الأعلى في العالم.

وعن تفاصيل العرض أنه سيكون لمدة عامين براتب سنوي يتجاوز 100 مليون يورو، وهو راتب أعلى قليلا مما يتقاضاه الفرنسي مبابي مع باريس سان جيرمان.

ولفت التقرير إلى أن النجم البرتغالي رونالدو يرغب في الانضمام إلى دوري تنافسي على الألقاب المهمة، بهدف زيادة سجله من الأهداف في دوري أبطال أوروبا.

لكن الأداء الذي قدمه المنتخب السعودي أمام الأرجنتين أظهر لرونالدو أن اللاعبين السعوديين أتوا من دولة تتطور كرة القدم فيها بشكل متسارع.

فيما أشار التقرير أيضا أن السبب الآخر الذي قد يدفع رونالدو إلى الموافقة على العرض السعودي، هو الراتب الضخم، الذي لا تستطيع الدول المتوسطة دفعه له، بعدما أدارت الأندية العملاقة في أوروبا ظهرها له، علاوة على أن لا أحد يريد المخاطرة بإضافة مثل هذا الاسم إلى غرفة الملابس في منتصف الموسم.

ولفت التقرير إلى أن مالك نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، سيستغل مشاكل رونالدو مع ناديه مانشستر من أجل الحصول على خدماته، لأنه سيقدم إضافة كبيرة للنادي السعودي.

وكان رونالدو تلقى الموسم الفائت بالفعل عروضا ضخمة من السعودية، حيث بلغ الراتب الذي عرض عليه نحو 250 مليون يورو لمدة موسمين، لكنه فضل البقاء في ناديه.

وكان نادي مانشستر يونايتد أعلن الثلاثاء الماضي، فسخ عقد المهاجم رونالدو بالتراضي، قبل نحو 6 أشهر من تاريخ نهاية عقده.

ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه شعر بـ”الخيانة” من مسؤولي النادي، متهما إياهم بمحاولة الإطاحة به، وقال إنه لا يكن احتراما لمدرب الفريق، الهولندي إريك تن هاغ.

المصدر: MARCA

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