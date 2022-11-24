2022/11/24 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم -

بيان الى الراي العام:

ردا عى تساؤلات مغرضة، نؤكد للراي العام ولمشتركي اسياسيل بوجه خاص، ان الشركة ليس لديها اجهزة رقابية على مكالمات المشتركين بشكل مطلق، تحت المائلة القانونية المشددة، واي رقابة يتعرض لها مواطن لا تتم الا عبر الاجهزة الامنية وبقرار قضائي و جارج منظومة شركة الاتصالات وشبكاتها

شركة اسياسيل - مساهمة خاصة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسيا سيل تصدر بيانًا بشأن "التنصت" على مكالمات المستخدمين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسيا سيل تصدر بيانًا بشأن "التنصت" على مكالمات المستخدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).