ينتمي افرادها لجهة سياسية.. نائب سابق يكشف خفايا

2022/11/24 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -ديالى

كشف النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس، عن بعض خفايا عصابة خطفت وقتلت مدنيا شرق ديالى، مشيرا الى ان العصابات في ديالى مرتبطة بجهات سياسية.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" طرح الحقائق امام الرأي العام في ديالى ضرورة مهمة لأنها تبين مجريات الاحداث وتكشف المستور خاصة في الملف الامني الذي لايزال معقدا في محافظة تنزف بين فترة واخرى بسبب الارهاب والمافيات الاجرامية على حد سواء".

واضاف التميمي، ان "عصابات الجريمة المنظمة في ديالى حقيقة لايختلف عليها اثنان وهي تمارس القتل تارة والابتزاز التي يقع ضحيته المواطن والشركات تارة اخرى"، لافتا الى ان "بعضها يتحرك بالفعل تحت غطاء سياسي لكن هل تعلم تلك الجهات بالامر هذا ما يجب الاجابة عليها لان الملف شائك".

واشار الى ان "جريمة بشعة حصلت قبل اسابيع شرق ديالى تمحورت في خطف وقتل مدني من قبل عصابة اجرامية تبين فيما بعد انها تنتمي الى جهة سياسية معروفة والاخيرة اعلنت بعدها البراءة منهم"، مؤكدا بأن "هذه الجريمة السوداء تستدعي المزيد من الدعم من اجل انهاء خطر اخر يهدد امن ديالى".

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