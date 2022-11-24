صلاح الدين تصادق على تغيير تصاميم وتوسعة 5 مدن

2022/11/24 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

صادق محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، اليوم الخميس، على التصميم الأساس لتوسعة عدد من مدن المحافظة.

وذكر بيان للمحافظة تلقته (بغداد اليوم)، أن "التصميم يضم بلديات كل من أقضية الدجيل والشرقاط وطوزخورماتو وناحية الإسحاقي، لاستحداث أراضٍ جديدة لمختلف الإستخدامات.

وصادق المحافظ أيضاً على التصميم القطاعي الجديد لقضاء سامراء موضحاً أنهُ يعمل على معالجة مشاكل التجمّعات العشوائية من خلال تطبيق الحلول العلمية المنصفة والفعّالة والمستدامة.

وأكد محافظ صلاح الدين أنه سيعزز قدرات السلطات المحلية والمركزية لتطبيق آليات تخفيف الزحف الحضري غير المنضبط.

وأضاف أن "خطة توسعة عدد من بلديات المحافظة جاءت من أجل إعادة النظر في التصميم العمراني بعد زيادة النسب السكانية".

وأوضح المحافظ أن خطة التوسيع ستعمل على إدخال مناطق وأراضٍ جديدة ضمن حدود البلديات والمدن.

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