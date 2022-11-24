ارتفاعها 80 مترًا.. صخرة تعلو الجبل الأحمر بالسعودية تدفع المصورين لرصد سحرها بعدساتهم

2022/11/24 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل زرت الجبل الأحمر في السعودية سابقًا؟ ويتميز بوجود صخرة في قمة الجبل، يبلغ ارتفاعها أكثر من 80 متراً، ما يجعلها الوجهة الأولى في الطائف للتسلق والمشي لمسافات طويلة.

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