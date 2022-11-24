2022/11/24 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية، لتصل إلى مستوى 9% على أساس سنوي.

وأعلن المركزي التركي، في بيان، خفض سعر الفائدة 1.5 نقطة مئوية على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، لتصبح 9 في المئة.

وأشار البيان أن توقعات النمو العالمي للفترة القادمة مستمرة في الهبوط، مبينا أن الركود هو عامل خطر لا مفر منه.

وكان المركزي التركي قد قرر خلال اجتماعه في أكتوبر 2022، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية من 12% إلى 10.5%.

وعقب صدور القرار ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملة التركية بنحو طفيف، ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" صعد سعر صرف العملة الأمريكية، بحلول الساعة 14:57 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.07% إلى 18.6287 ليرة تركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي التركي يواصل خفض الفائدة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي التركي يواصل خفض الفائدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).