أمانة مجلس الوزراء: انتهاء الأعمال الرئيسة في مشروع طريق الدورة – اليوسفية

2022/11/24 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، إنهاء الأعمال الرئيسة في مشروع طريق الدورة – اليوسفية ببغداد والمباشرة بمرحلة التأثيث.

وقالت الأمانة العامة في بيان، إن "دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أنهت مرحلة الأعمال الرئيسة لمشروع طريق (الدورة – اليوسفية) بشكل كامل، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إنجاز أعمال الاسفلت بجميع مراحله".

وأضاف البيان، أن "الشركات المُنفذة باشرت بمرحلة تأثيث الطريق، من خلال صب الحواجز الخرسانية التي تفصل ما بين ممرات الذهاب والإياب والطرق الخدمية والطرق الرئيسة، والعمل مستمر ضمن مرحلة نصب قواعد أعمدة الإنارة".

وأشار البيان الى أنه "بشأن جسر المشاة والأعمال الفوقانية من مفاصل التمدد التي تدخل ضمن أعمال الإنهاءات لهذا الطريق الحيوي المهم، الذي يتم بين الشركات المُنفذة عبر دائرة الطرق والجسور، وبدعم وتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الأمر الديواني (23 لسنة 2019)، حيث تم تجاوز جميع المعوقات ضمن مراحل العمل".

وتابع البيان أنه "في ما يخص المجسرات الواقعة ضمن رقعة 15 كم، تم إنجاز أحد المجسرات بنسبة كبيرة، ويتم الآن نصب الأسيجة وأعمال تبليط المقتربات الخاصة بالربط مع الطريق الدولي (بغداد – البصرة)، أما المجسر الآخر فالعمل مستمر لربطه من جهة المقتربين الشمالي والجنوبي، وستنتهي مراحله خلال الأسبوعين المقبلين، ليتم إنجاز الأعمال الكونكريتية كافة، ومن ثم التحول نحو مرحلة تبليط سطح المجسرات ونصب مفاصل التمدد بمواصفات عالية إسبانية المنشأ، ليتم افتتاح الطريق بعد ذلك".

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