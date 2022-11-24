سومو تنفي حصول عمليات تهريب للنفط الخام من خور الزبير

2022/11/24 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، اليوم الخميس، حصول عمليات تهريب للنفط الخام من خور الزبير.

وقالت الشركة في بيان، إن "إحدى منصات التواصل الاجتماعي نشرت معلومات مضللة وغير صحيحة بخصوص وجود حالات تهريب للنفط الخام العراقي من ميناء خور الزبير بواسطة ناقلات اجنبية بمشاركة شركة تسويق النفط".

وأضافت، أن "شركة تسويق النفط هي المسؤولة قانونياً عن تصدير النفط الخام العراقي وتتم هذه العملية بموجب عقود رصينة مع شركات عالمية كبرى، ويتم تحميل الكميات المصدرة في الناقلات من خلال الموانئ الرسمية".

وأشارت إلى أنه "تتم مطابقة الكميات المصدرة والتي تضخ للموانئ والمتسلمة من قبل الشركات الأجنبية من كافة الجهات المعنية وبإشراف شركة عالمية متخصصة (فاحص ثالث) بشفافية عالية ويتم نشر معلومات مفصلة عن هذا الموضوع في التقارير التي تصدرها مبادرة الشفافية للصناعات الاستراتيجية في العراق والتي يمكن الاطلاع عليها من قبل الجميع".

وتابعت أن "ميناء خور الزبير هو ميناء مخصص للبضائع وتصدير واستيراد المنتجات النفطية وغير مجهز بأي معدات او انابيب لتصدير النفط الخام".

وبينت أن "جميع الناقلات التي وردت ضمن التقرير المضلل هي ناقلات متعاقد معها رسمياً لنقل النفط الأسود للخزان العائم في خور عبد الله وبفترات متعاقبة ليتم تصديره من هناك بعقود رسمية مع شركات عالمية رصينة والكميات التي تحمل عليها تخضع للمطابقة بشفافية عالية من قبل الجهات المعنية"، وفقاً للبيان.

وأكدت أن "شركة تسويق النفط تحمل الجهة التي نشرت التقرير مسؤولية تضليل الرأي العام وتحتفظ بحقها القانوني بمقاضاتهم عن ذلك".

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