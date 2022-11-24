2022/11/24 | 17:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CcToss0XSvc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئاسة البرلمان تدعو هيئة الاستثمار الى استعادة العمل بمشروع بسماية السكني د. ناصر الكناني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئاسة البرلمان تدعو هيئة الاستثمار الى استعادة العمل بمشروع بسماية السكني د. ناصر الكناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).