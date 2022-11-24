الأتراك يستذكرون

2022/11/24 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال أسبوع واحد وجه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان رسالتين سياسيتين تتعلقان بطبيعة علاقة بلاده بالنظام السوري، وبينما أعلن لمرتين أنه "لا خلاف أبدي في السياسة" وأنه يمكن أن يلتقي بشار الأسد، دعمه حليفه دولت باهشتلي بالقول: "يجب فتح لقاء مع رئيس الجمهورية العربية السورية، وتشكيل إرادة مشتركة ضد المنظمات الإرهابية".

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