التربية تؤكد إبلاغ السلطات الأمنية بعد كتابة طالب عبارات على إحدى المدارس

2022/11/24 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت وزارة التربية أن العبارة التي كُتبت على أبواب إحدى مدارس تربية الرصافة الثانية، قام بها أحد الطلبة الذين رصدتهم كاميرات المراقبة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن حقيقة الصورة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى فعل طالب متخفي، وكتب تلك العبارة، يُريد بها ارباك الدوام في المدرسة، لكن كاميرات المراقبة كانت لهُ بالمرصاد، وتم على الفور تبليغ السلطات الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

وأشار وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري ، إلى أن دوام الملاكات التربوية والتعليمية والطلبة في (متوسطة الشهيد حسين كريدي ومتوسطة العهد الجديد للبنين) في الرصافة الثانية مستمر وبشكلٍ منتظم ولم يتأثر بذلك الفعل الصبياني ، مؤكداً ، أنه ُ سيبقى متابعاً لكل الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي والتي تريد إرباك الميدان التربوي .

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