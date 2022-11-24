السوداني يرأس اجتماعاً خاصا بمشروع تنمية الغاز المتكامل بحضور مدير شركة توتال

2022/11/24 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا خُصص لبحث مشروع تنمية الغاز المتكامل، بحضور المدير التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويانيه، فضلاً عن حضور عدد من المسؤولين في مجال النفط والطاقة عن الجانب العراقي.وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتب السوداني بحث ملفات تنمية استثمار الغاز في العراق، وسير العمل في عدد من المشاريع الستراتيجية الرئيسة في هذا المضمار، وأولها مشروع استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية سعة(600 مقمق)، وكذلك مشروع تطوير حقل أرطاوي، ومشروع تحلية ماء البحر المشترك، وهي المشاريع المرتبطة بوزارة النفط، فضلا عن مشروع الطاقة الشمسية المرتبط بوزارة الكهرباء سعة 1000 ميكاواط.وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المضي بمشاريع الطاقة التي منحها المنهاج الوزاري أولوية وأهمية خاصة، إذ أنها تمثل الرؤية المستقبلية لقطّاع الطاقة الوطني.كما شدد على هدف تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات البلاد من النفط والغاز والموارد الطبيعية، وإيجاد مصادر للطاقة البديلة والمتجددة، عوضاً عن الاعتماد الكلّي على الوقود الأحفوري.وأوضح السوداني أن الحكومة تستهدف بمشاريعها تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتحقيق المشاريع الصديقة للبيئة، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل لليد العاملة الوطنية.من جانبه أعرب بويانيه، عن جدية شركته بتنفيذ التزاماتها في هذه المشاريع وفق آليات التعاقد مع العراق، كما أبدت تثمينها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتذليل العقبات أمام استكمال التنفيذ، والجهود الحثيثة المبذولة في هذا المجال من الجانب العراقي.

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