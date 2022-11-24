2022/11/24 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IQ_Ilpd34mU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معلوف : ايران ستنتقم لمقتل قائدها بهذا الشكل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معلوف : ايران ستنتقم لمقتل قائدها بهذا الشكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).