2022/11/24 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، إبلاغ السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد كتابة طالب عبارات على إحدى المدارس. وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “لتوضيح حقيقة الصورة التي انتشرت في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد كتابة طالب عبارات على إحدى المدارس ..التربية تؤكد إبلاغ السلطات الأمنية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد كتابة طالب عبارات على إحدى المدارس ..التربية تؤكد إبلاغ السلطات الأمنية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد كتابة طالب عبارات على إحدى المدارس ..التربية تؤكد إبلاغ السلطات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).