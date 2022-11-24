مباريات كأس العالم.. التعادل السلبي يحسم لقاء الاوروغواي وكوريا الجنوبية

2022/11/24 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

انتهت مباراة كوريا الجنوبية والأوروغواي، اليوم الخميس، بالتعادل السلبي، في افتتاح المجموعة الثامنة والأخيرة من بطولة كأس العالم في قطر.

وهذا هو التعادل السلبي الرابع الذي سجلته ملاعب مونديال قطر 2022.

ولم يستطع أي من نجوم المنتخبين، وعلى رأسهم هيونغ مين سون الكوري، ولويس سواريز الاوروغواياني، من فك الاشتباك، خلال مباراة كوريا الجنوبية والأوروغواي، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ليلة الخميس.

وتبادل المنتخبات الفرص والسيطرة على اللقاء، على رغم أن فرص منتخب أوروغواي كانت أكثر خطورة، لكن اللقاء كان متكافئا بشكل عام.

وكاد نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي حسم اللقاء لأوروغواي، بتسديدة صاروخية ضربت القائم، في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وفي نفس المجموعة، يواجه منتخب البرتغال المدجج بالنجوم، منتخب غانا، الذي يعد "الحلقة الأضعف" في المجموعة الأخيرة بالمونديال.

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