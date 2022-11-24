العمليات المشتركة تكشف استعداداتها الأمنية لإنجاح خليجي 25

2022/11/24 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -البصرة

شاركت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، باجتماع اللجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي 25 التي ستقام في البصرة.

وقال إعلام العمليات المشتركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قيس المحمداوي شارك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج 25 برئاسة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع وحضور الجهات المختصة من مختلف المؤسسات الحكومية والساندة، حيث ناقش المجتمعون العديد من المواضيع التي من شأنها إنجاح هذه البطولة المؤمل إقامتها في محافظة البصرة الفيحاء".

وأضاف ان "الاجتماع تخلل مداخلات لنائب قائد العمليات المشتركة التي أكد فيها على ان الإجراءات مستمرة من قبل القطعات الامنية لإيصال الرسالة التي يستحقها العراق وشعبه بشكل عام ومحافظة البصرة واهلها بشكل خاص".

وأشار الفريق المحمداوي بحسب البيان الى ان "تاريخ وامكانات العراق تحتم علينا جميعا السعي الحثيث ونكران الذات لانجاح البطولة وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهذا العرس الرياضي الكبير"، مبيناً أن "هناك اسناد واضح وكبير وتفهم وتنسيق عالي المستوى من قبل محافظ البصرة اسعد العيداني والقوات الأمنية المكلفة بهذا الواجب التي تشارك فيه وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية الأخرى، وبتنسيق متواصل مع قيادة عمليات البصرة".

وتابع ان "الاجتماع تخلل أيضا طرح مجموعة من الرؤى والمقترحات، فضلا عن اخر الاستعدادات لإنجاح هذه البطولة التي سيشارك فيها الأشقاء العرب ومحبي هذه اللعبة".

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