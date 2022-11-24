2022/11/24 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، أن مديرية مكافحة المخدرات في الديوانية، ألقت القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وقنابل يدوية في المحافظة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات الديوانية بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار المخدرات في المحافظة، من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته على (2 كيلو و200 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة مع ادوات تعاطي مختلفة الانواع وميزانين الكترونيين".

وفيما لفتت إلى أن المتهم ضبطت بحوزته "ثلاث قنابل يدوية"، أشارت إلى "إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينال جزاءه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطاردة لتجار مخدرات تنتهي باعتقال متهم في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطاردة لتجار مخدرات تنتهي باعتقال متهم في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).