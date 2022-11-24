اجتماع برئاسة السوداني يناقش تنمية استثمار الغاز في العراق

2022/11/24 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أهمية تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات البلاد من النفط والغاز والموارد الطبيعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن السوداني "ترأس اليوم، اجتماعا خُصص لبحث مشروع تنمية الغاز المتكامل، بحضور المدير التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية باتريك بويانيه، فضلاً عن حضور عدد من المسؤولين في مجال النفط والطاقة عن الجانب العراقي".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث ملفات تنمية استثمار الغاز في العراق، وسير العمل في عدد من المشاريع الاستراتيجية الرئيسة في هذا المضمار، وأولها مشروع استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية سعة (600 مقمق)، وكذلك مشروع تطوير حقل أرطاوي، ومشروع تحلية ماء البحر المشترك، وهي المشاريع المرتبطة بوزارة النفط، فضلا عن مشروع الطاقة الشمسية المرتبط بوزارة الكهرباء سعة 1000 ميكاواط".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى "أهمية المضي بمشاريع الطاقة التي منحها المنهاج الوزاري أولوية وأهمية خاصة، إذ إنها تمثل الرؤية المستقبلية لقطّاع الطاقة الوطني".

وشدد السوداني على "هدف تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات البلاد من النفط والغاز والموارد الطبيعية، وإيجاد مصادر للطاقة البديلة والمتجددة، عوضاً عن الاعتماد الكلّي على الوقود الأحفوري".

وأوضح أن "الحكومة تستهدف بمشاريعها تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتحقيق المشاريع الصديقة للبيئة، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل لليد العاملة الوطنية".

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