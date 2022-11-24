2022/11/24 | 18:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z5mWjw7Cx4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واقع مدينة سامراء بأسوء حال) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واقع مدينة سامراء بأسوء حال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).