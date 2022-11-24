2022/11/24 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يناقش أنقرة بشأن رفض إقامات العراقيين في تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يناقش أنقرة بشأن رفض إقامات العراقيين في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).