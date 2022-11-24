متنبئ جوي يحدد مناطق عراقية موعودة بهطول مطري غزير غدا الجمعة

2022/11/24 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد.

وقال عطية في منشور له في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) ان "سحبا رعدية تتقدم نحو غرب الانبار، مساء اليوم الخميس"، مستبعدا "حدوث هطول غزير في أي مكان داخل المربع الأحمر خلال صباح ونهار الجمعة، والذي يتضمن مناطق شمال البلاد وجزءًا من مناطق الوسط.

وأضاف ان "السحب تتواجد في معظم مدن البلاد ومتوقع ان يشمل الهطول المطري كافة المدن"، مؤكدا ان "مدن الجنوب وبادية الجنوب ومن ضمنها البصرة هي الاقل كمية خلال يومي الجمعة والسبت وهو ذروة الحالة المطرية رغم ان التقلبات واردة" .

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