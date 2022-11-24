رمت بنفسها من اعلى بناية.. انتحار امرأة في اربيل

2022/11/24 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإقدام امرأة على الانتحار عبر رمي نفسها من اعلى بناية في محافظة أربيل.

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