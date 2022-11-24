مونديال قطر.. تعادل سلبي بين أوروغواي وكوريا الجنوبية

2022/11/24 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت المباراة الافتتاحية للمجموعة

الثامنة بين أوروجواي وكوريا الجنوبية،

بالتعادل 0-0 مساء الخميس على ملعب

المدينة التعليمية، ضمن بطولة كأس

العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

ولم يقدم الطرفان المستوى

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