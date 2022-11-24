2022/11/24 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EAuuR_wClAY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: إنجاز المستشفيات المتلكئة يشكل أولوية في المنهاج الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: إنجاز المستشفيات المتلكئة يشكل أولوية في المنهاج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).