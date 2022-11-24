7 منتخبات أوروبية تدرس الخيارات القانونية بعد منع شارة

2022/11/24 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المنتخبات الأوروبية، الّتي تمّ منعها من ارتداء شارات تحمل شعار "حب واحد" في مونديال قطر، عدم الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضية "CAS"، لكنها لا تزال تدرس خياراتها القانونية، وفقاً لما أكده الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الخميس.

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