2022/11/24 | 19:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تتعاقد لشراء 300 ألف طن حنطة من مناشئ إسترالية وكندية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/24 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تتعاقد لشراء 300 ألف طن حنطة من مناشئ إسترالية وكندية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تتعاقد لشراء 300 ألف طن حنطة من مناشئ إسترالية وكندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).